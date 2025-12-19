İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" "Kəpəz"ə qalib gəlib

    Futbol
    • 19 dekabr, 2025
    • 15:54
    Premyer Liqa: Turan Tovuz Kəpəzə qalib gəlib

    Misli Premyer Liqasında 2025-ci ilin sonuncu - XVI turuna start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə səfərdə "Kəpəz"lə qarşılaşan "Turan Tovuz" 2:0 hesablı qələbə qazanıb.

    Yevlax şəhər stadionunda baş tutan matçda qolları Alexandro Serrano (6) və Joarlem Santos (47) vurublar.

    "Turan Tovuz" hazırda 27 xalla 4-cü yerdə qərarlaşıb.. Hesabında 9 xal olan "Kəpəz" 12 komandanın sıralamasında onuncudur.

    Qeyd edək ki, XVI tura dekabrın 22-də yekun vurulacaq.

