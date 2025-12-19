Premyer Liqa: "Turan Tovuz" "Kəpəz"ə qalib gəlib
Futbol
- 19 dekabr, 2025
- 15:54
Misli Premyer Liqasında 2025-ci ilin sonuncu - XVI turuna start verilib.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə səfərdə "Kəpəz"lə qarşılaşan "Turan Tovuz" 2:0 hesablı qələbə qazanıb.
Yevlax şəhər stadionunda baş tutan matçda qolları Alexandro Serrano (6) və Joarlem Santos (47) vurublar.
"Turan Tovuz" hazırda 27 xalla 4-cü yerdə qərarlaşıb.. Hesabında 9 xal olan "Kəpəz" 12 komandanın sıralamasında onuncudur.
Qeyd edək ki, XVI tura dekabrın 22-də yekun vurulacaq.
