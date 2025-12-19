ARDNF-in 2026-cı il üçün büdcə layihəsinin Prezidentə təqdim olunmasına qərar verilib
- 19 dekabr, 2025
- 17:15
Bu gün Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) Müşahidə Şurasının iclası keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.
Baş nazir, ARDNF-nin Müşahidə Şurasının sədri Əli Əsədovun rəhbərliyi ilə keçirilən iclasın gündəliyində Fondun 2026-cı il üzrə büdcə layihəsinin proqnoz göstəriciləri, o cümlədən, Fondun gəlirləri və vəsaitindən istifadənin əsas istiqamətləri, Fondun investisiya siyasəti, investisiya portfelinin valyuta tərkibi və gəlirliliyi, digər cari məsələlər ətraflı müzakirə olunub.
İclasda ARDNF-in icraçı direktoru İsrafil Məmmədovun məruzəsi dinlənilib.
İclasın yekununda Fondun Müşahidə Şurasının üzvlərinin rəy və təklifləri nəzərə alınmaqla qurumun 2026-cı il üçün büdcə layihəsinin ölkə Prezidentinə təqdim olunması barədə müvafiq qərar qəbul olunub.