    ARDNF-in 2026-cı il üçün büdcə layihəsinin Prezidentə təqdim olunmasına qərar verilib

    Daxili siyasət
    • 19 dekabr, 2025
    • 17:15
    ARDNF-in 2026-cı il üçün büdcə layihəsinin Prezidentə təqdim olunmasına qərar verilib

    Bu gün Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) Müşahidə Şurasının iclası keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.

    Baş nazir, ARDNF-nin Müşahidə Şurasının sədri Əli Əsədovun rəhbərliyi ilə keçirilən iclasın gündəliyində Fondun 2026-cı il üzrə büdcə layihəsinin proqnoz göstəriciləri, o cümlədən, Fondun gəlirləri və vəsaitindən istifadənin əsas istiqamətləri, Fondun investisiya siyasəti, investisiya portfelinin valyuta tərkibi və gəlirliliyi, digər cari məsələlər ətraflı müzakirə olunub.

    İclasda ARDNF-in icraçı direktoru İsrafil Məmmədovun məruzəsi dinlənilib.

    İclasın yekununda Fondun Müşahidə Şurasının üzvlərinin rəy və təklifləri nəzərə alınmaqla qurumun 2026-cı il üçün büdcə layihəsinin ölkə Prezidentinə təqdim olunması barədə müvafiq qərar qəbul olunub.

    Nazirlər Kabineti ARDNF
    Foto
    Проект бюджета ГНФАР на 2026 год будет представлен президенту
    Foto
    SOFAZ Supervisory Board approves 2026 draft budget for presidential submission

