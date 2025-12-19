Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Проект бюджета ГНФАР на 2026 год будет представлен президенту

    Внутренняя политика
    • 19 декабря, 2025
    • 17:30
    Проект бюджета ГНФАР на 2026 год будет представлен президенту

    Состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР).

    Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, заседание прошло под председательством премьер-министра Азербайджана, главы Наблюдательного совета ГНФАР Али Асадова.

    В повестку дня были включены прогнозные показатели проекта бюджета фонда на 2026 год, в том числе основные направления формирования доходов и использования средств, инвестиционная политика, валютная структура и доходность инвестиционного портфеля. Также были подробно обсуждены другие текущие вопросы деятельности ГНФАР.

    В ходе заседания был заслушан доклад исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Исрафила Мамедова.

    По итогам обсуждений, с учетом мнений и предложений членов Наблюдательного совета, было принято решение представить проект бюджета ГНФАР на 2026 год президенту Азербайджана.

    ГНФАР бюджет Президент Азербайджана
