Проект бюджета ГНФАР на 2026 год будет представлен президенту
- 19 декабря, 2025
- 17:30
Состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР).
Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, заседание прошло под председательством премьер-министра Азербайджана, главы Наблюдательного совета ГНФАР Али Асадова.
В повестку дня были включены прогнозные показатели проекта бюджета фонда на 2026 год, в том числе основные направления формирования доходов и использования средств, инвестиционная политика, валютная структура и доходность инвестиционного портфеля. Также были подробно обсуждены другие текущие вопросы деятельности ГНФАР.
В ходе заседания был заслушан доклад исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Исрафила Мамедова.
По итогам обсуждений, с учетом мнений и предложений членов Наблюдательного совета, было принято решение представить проект бюджета ГНФАР на 2026 год президенту Азербайджана.