Emin Əmrullayev Ağcabədidə vətəndaş qəbulu keçirib
Elm və təhsil
- 19 dekabr, 2025
- 17:32
Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Ağcabədi şəhərində vətəndaş qəbulu keçirib.
"Report" xəbər verir ki, qəbulda Ağcabədi, Ağdam, Füzuli, Xocalı, Xocavənd, Şuşa, Tərtər, Bərdə, Ağdərə, Laçın, Kəlbəcər sakinləri iştirak ediblər.
Qəbul zamanı vətəndaşlar xarici kvalifikasiyaların tanınması, iş yerinin dəyişdirilməsi, işlə təmin olunma və digər məsələlərlə bağlı müraciətlər ediblər.
Elm və təhsil naziri qəbula yazılmış vətəndaşları dinləyib, müraciətlərin operativ şəkildə araşdırılması, qaldırılan məsələlərin qanunvericiliyə uyğun həlli istiqamətində nazirliyin aidiyyəti qurumlarının rəhbərlərinə tapşırıqlar verib.
Son xəbərlər
17:48
Azərbaycanda daha 50 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilibBiznes
17:46
PSJ-nin qapıçısı bir neçə həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaqFutbol
17:45
Dörd rayonda yaşıllıqlar qanunsuz kəsilib, təbiətə 300 min manata yaxın ziyan dəyibEkologiya
17:39
Biləsuvar şəhərinə qazın verilişi bərpa olunub - YENİLƏNİBEnergetika
17:37
Sabahdan Azərbaycanda ov mövsümü açılırEkologiya
17:32
Foto
Emin Əmrullayev Ağcabədidə vətəndaş qəbulu keçiribElm və təhsil
17:32
Avstraliya Ukraynaya "Abrams" tanklarının sonuncu partiyasını təhvil veribDigər ölkələr
17:31
Foto
Ankarada Dezinformasiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Türk Dövlətləri Forumu keçirilib - YENİLƏNİBMedia
17:29