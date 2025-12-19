Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları keçiriləcək
Biznes
- 19 dekabr, 2025
- 17:29
Yanvarın 21-də Azərbaycanın regionlarında 4 torpaq müsabiqəsi və 20 torpaq hərracı keçirəcək.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə (ƏMDX) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hərraclar Dövlət Xidmətinın Sumqayıt, Lənkəran, Ucar, Bərdə, Qazax, Cəlilabad və Qəbələ ərazi şöbələrində olacaq. Müsabiqə və hərraclara müxtəlif bələdiyyə orqanlarına məxsus 24 torpaq sahəsi çıxarılacaq.
Hərraclar barədə ətraflı məlumatı buradan əldə etmək mümkündür.
Son xəbərlər
17:48
Azərbaycanda daha 50 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilibBiznes
17:46
PSJ-nin qapıçısı bir neçə həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaqFutbol
17:45
Dörd rayonda yaşıllıqlar qanunsuz kəsilib, təbiətə 300 min manata yaxın ziyan dəyibEkologiya
17:39
Biləsuvar şəhərinə qazın verilişi bərpa olunub - YENİLƏNİBEnergetika
17:37
Sabahdan Azərbaycanda ov mövsümü açılırEkologiya
17:32
Foto
Emin Əmrullayev Ağcabədidə vətəndaş qəbulu keçiribElm və təhsil
17:32
Avstraliya Ukraynaya "Abrams" tanklarının sonuncu partiyasını təhvil veribDigər ölkələr
17:31
Foto
Ankarada Dezinformasiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Türk Dövlətləri Forumu keçirilib - YENİLƏNİBMedia
17:29