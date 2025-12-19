İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları keçiriləcək

    Biznes
    • 19 dekabr, 2025
    • 17:29
    Yanvarın 21-də Azərbaycanın regionlarında 4 torpaq müsabiqəsi və 20 torpaq hərracı keçirəcək.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə (ƏMDX) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hərraclar Dövlət Xidmətinın Sumqayıt, Lənkəran, Ucar, Bərdə, Qazax, Cəlilabad və Qəbələ ərazi şöbələrində olacaq. Müsabiqə və hərraclara müxtəlif bələdiyyə orqanlarına məxsus 24 torpaq sahəsi çıxarılacaq.

    Hərraclar barədə ətraflı məlumatı buradan əldə etmək mümkündür.

    Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti hərrac satış torpaq müsabiqə

