İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Avstraliya Ukraynaya "Abrams" tanklarının sonuncu partiyasını təhvil verib

    Digər ölkələr
    • 19 dekabr, 2025
    • 17:32
    Avstraliya Ukraynaya Abrams tanklarının sonuncu partiyasını təhvil verib

    Avstraliya Ukraynaya hərbi yardım çərçivəsində 12 ədəd M1A1 "Abrams" döyüş tankından ibarət sonuncu partiyanın təhvilini başa çatdırıb.

    Bu barədə "Report" ABC-yə istinadən məlumat verib.

    Tankların sonuncu partiyası oktyabr ayında Avstraliya silahlı qüvvələrinin 5 hərbçisinin müşayiəti ilə kommersiya yük gəmisində göndərilib. Yük 55 gündən sonra Avropaya çatıb.

    Nəşrin məlumatına görə, avadanlığın təhlükəsiz çatdırılmasını təmin etmək üçün bu proses yüksək məxfilik şəraitində həyata keçirilib. Polşaya gətirildikdən sonra tanklar yoxlamadan və texniki baxışdan keçib, daha sonra Ukrayna tərəfinə təhvil verilib.

    Qeyd edək ki, Ukrayna 37 zirehli texnikadan ibarət ilk partiyanı iyulda alıb.

    Avstraliya Ukrayna "Abrams" tankları
    Австралия передала Украине последнюю партию танков Abrams

    Son xəbərlər

    17:48

    Azərbaycanda daha 50 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib

    Biznes
    17:46

    PSJ-nin qapıçısı bir neçə həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    Futbol
    17:45

    Dörd rayonda yaşıllıqlar qanunsuz kəsilib, təbiətə 300 min manata yaxın ziyan dəyib

    Ekologiya
    17:39

    Biləsuvar şəhərinə qazın verilişi bərpa olunub - YENİLƏNİB

    Energetika
    17:37

    Sabahdan Azərbaycanda ov mövsümü açılır

    Ekologiya
    17:32
    Foto

    Emin Əmrullayev Ağcabədidə vətəndaş qəbulu keçirib

    Elm və təhsil
    17:32

    Avstraliya Ukraynaya "Abrams" tanklarının sonuncu partiyasını təhvil verib

    Digər ölkələr
    17:31
    Foto

    Ankarada Dezinformasiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Türk Dövlətləri Forumu keçirilib - YENİLƏNİB

    Media
    17:29

    Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları keçiriləcək

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti