Австралия передала Украине последнюю партию танков Abrams

Австралия завершила передачу Украине последней партии из 12 боевых танков M1A1 Abrams в рамках военной помощи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ABC.

Сообщается, что финальная партия танков была отправлена в октябре на коммерческом грузовом судне в сопровождении пяти военнослужащих вооруженных сил Австралии. Через 55 дней груз прибыл в Европу.

По данным издания, поставка осуществлялась в условиях повышенной секретности, что было необходимо для обеспечения безопасной доставки техники. После прибытия в Польшу танки прошли проверку и техническое обслуживание, после чего были переданы украинской стороне.

Ранее, в июле, Украина получила первые 37 единиц бронетехники.