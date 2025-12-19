Австралия передала Украине последнюю партию танков Abrams
Другие страны
- 19 декабря, 2025
- 16:59
Австралия завершила передачу Украине последней партии из 12 боевых танков M1A1 Abrams в рамках военной помощи.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ABC.
Сообщается, что финальная партия танков была отправлена в октябре на коммерческом грузовом судне в сопровождении пяти военнослужащих вооруженных сил Австралии. Через 55 дней груз прибыл в Европу.
По данным издания, поставка осуществлялась в условиях повышенной секретности, что было необходимо для обеспечения безопасной доставки техники. После прибытия в Польшу танки прошли проверку и техническое обслуживание, после чего были переданы украинской стороне.
Ранее, в июле, Украина получила первые 37 единиц бронетехники.
