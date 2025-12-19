Rektor: Rəssamlıq Akademiyasında 100 tələbə varsa, bu o demək deyil ki, hamısı istedadlıdır

İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İncəsənət
    • 19 dekabr, 2025
    • 15:56
    Rəssamlıq Akademiyasında 100 tələbə varsa, bu o demək deyil ki, 100-ü də istedadlıdır.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının rektoru Xalq rəssamı, professor Natiq Əliyev deyib.

    Onun sözlərinə görə, tələbələr içərisində istedadlıları var.

    Rektor bildirib ki, akademiya kollektiv işdir.

    "Tək olsam, başqa, amma kafedralar var, fakültələr var, yəni hər şey tək məndən asılı deyil, amma soruşanda məndən soruşurlar, cavabdeh mənəm", - o əlavə edib.

    Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

