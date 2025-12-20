İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.12.2025)

    Maliyyə
    • 20 dekabr, 2025
    • 08:58
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.12.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    60,47

    0,65

    - 14,17

    Neft WTI (dollar/barel)

    56,52

    0,52

    - 15,20

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 387,30

    22,80

    1 746,30

    İndekslər

    Dow-Jones

    48 134,89

    183,04

    5 590,67

    S&P 500

    6 834,50

    59,74

    952,87

    Nasdaq

    23 307,62

    301,26

    3 996,83

    Nikkei

    49 507,21

    505,71

    9 612,67

    Dax

    24 288,40

    88,90

    4 379,26

    FTSE 100

    9 897,42

    59,65

    1 724,40

    CAC 40 INDEX

    8 151,38

    0,74

    770,64

    Shanghai Composite

    3 890,45

    14,08

    538,69

    Bist 100

    11 341,90

    6,85

    1 511,34

    RTS

    1 070,50

    - 13,19

    177,28

    Valyuta

    USD/EUR

    0,0000

    - 1,1710

    - 1,0354

    USD/GBP

    0,0000

    - 1,3379

    - 1,2516

    JPY/USD

    157,7500

    2,2000

    0,5500

    RUB/USD

    80,5000

    0,4900

    - 33,0200

    TRY/USD

    42,7660

    0,0300

    7,4060

    CNY/USD

    7,0411

    0,0000

    - 0,2589
    Əmtəə indeks valyuta
