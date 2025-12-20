Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.12.2025)
Maliyyə
- 20 dekabr, 2025
- 08:58
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
60,47
|
0,65
|
- 14,17
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
56,52
|
0,52
|
- 15,20
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 387,30
|
22,80
|
1 746,30
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
48 134,89
|
183,04
|
5 590,67
|
S&P 500
|
6 834,50
|
59,74
|
952,87
|
Nasdaq
|
23 307,62
|
301,26
|
3 996,83
|
Nikkei
|
49 507,21
|
505,71
|
9 612,67
|
Dax
|
24 288,40
|
88,90
|
4 379,26
|
FTSE 100
|
9 897,42
|
59,65
|
1 724,40
|
CAC 40 INDEX
|
8 151,38
|
0,74
|
770,64
|
Shanghai Composite
|
3 890,45
|
14,08
|
538,69
|
Bist 100
|
11 341,90
|
6,85
|
1 511,34
|
RTS
|
1 070,50
|
- 13,19
|
177,28
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
0,0000
|
- 1,1710
|
- 1,0354
|
USD/GBP
|
0,0000
|
- 1,3379
|
- 1,2516
|
JPY/USD
|
157,7500
|
2,2000
|
0,5500
|
RUB/USD
|
80,5000
|
0,4900
|
- 33,0200
|
TRY/USD
|
42,7660
|
0,0300
|
7,4060
|
CNY/USD
|
7,0411
|
0,0000
|
- 0,2589
