Saleh Məmmədov Salyanda vətəndaşları qəbul edib
İnfrastruktur
- 19 dekabr, 2025
- 16:09
Bu gün Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Saleh Məmmədov Salyan rayonunda vətəndaşları qəbul edib.
"Report" agentliyə istinadən xəbər verir ki, qəbulda Salyan və Neftçala rayonlarından olan vətəndaşların müraciət və şikayətləri dinlənilib.
Müraciətlər əsasən avtomobil yollarının təmir-bərpası və yenidən qurulması, işə qəbul və digər məsələlərlə bağlı olub. Şikayətlərin qısa müddətdə araşdırılaraq zəruri tədbirlərin görülməsi barədə aidiyyəti struktur bölmələrinin rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib. Qaldırılan məsələlərin bir qismi yerində həll olunub, araşdırılmasına ehtiyac olan müraciətlər nəzarətə götürülüb.
Saleh Məmmədov Salyanda vətəndaşları qəbul edib
