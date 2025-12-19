İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Putin: Rusiya Ukraynanın sülh danışıqları aparmağa hazır olduğuna dair siqnallarını görür

    • 19 dekabr, 2025
    • 14:22
    Putin: Rusiya Ukraynanın sülh danışıqları aparmağa hazır olduğuna dair siqnallarını görür

    Rusiya Ukraynadan münaqişənin bitməsi ilə bağlı dialoq aparmağa hazır olduğuna dair müəyyən siqnallar alır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin mətbuat konfransında bildirib.

    O, həmçinin, Ukraynanı Rusiya ilə sülh müqaviləsi bağlamağa hazır saymadığını da söyləyib:

    "Biz hələ ki onların hazır olduğunu görmürük. Lakin hər halda onların dialoqa hazır olduqları barədə müəyyən siqnallarını hiss edirik".

    Vladimir Putin, eyni zamanda, vurğulayıb ki, Rusiya 2024-cü ilin yayında bəyan edilmiş prinsiplər əsasında müharibəni bitirməyə hazırdır.

