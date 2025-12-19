Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Путин: РФ видит сигналы Украины о готовности вести диалог о мире

    Другие страны
    • 19 декабря, 2025
    • 13:45
    Путин: РФ видит сигналы Украины о готовности вести диалог о мире

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва получает "определенные сигналы" от Киева о готовности вести диалог по завершению конфликта.

    Как передает Report, об этом он заявил во время проведения пресс-конференции.

    Путин также отметил, что не считает Украину готовой к заключению мирного договора с Россией.

    "Пока мы действительно не видим такой готовности. <...> Но все-таки мы видим, и чувствуем, и знаем об определенных сигналах, о том, что они готовы вести диалог", - сказал российский лидер.

    Он также отметил, что Россия готова завершить войну на основе принципов, заявленных летом 2024 года.

