Путин: РФ видит сигналы Украины о готовности вести диалог о мире
Другие страны
- 19 декабря, 2025
- 13:45
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва получает "определенные сигналы" от Киева о готовности вести диалог по завершению конфликта.
Как передает Report, об этом он заявил во время проведения пресс-конференции.
Путин также отметил, что не считает Украину готовой к заключению мирного договора с Россией.
"Пока мы действительно не видим такой готовности. <...> Но все-таки мы видим, и чувствуем, и знаем об определенных сигналах, о том, что они готовы вести диалог", - сказал российский лидер.
Он также отметил, что Россия готова завершить войну на основе принципов, заявленных летом 2024 года.
Последние новости
14:38
Казахстан инициировал межгосударственную программу по сохранению КаспияЭкология
14:34
Вугар Гурбанов: Медсестрам запрещено делать инъекции на домуЗдоровье
14:33
Фото
Азербайджан и ООН обсудили создание системы мониторинга ЦУРИКТ
14:31
ММ принял в I чтении законопроект о запрете электронных сигаретМилли Меджлис
14:27
Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет 23 декабряМилли Меджлис
14:26
РФ и Украина провели очередной обмен телами погибших военныхДругие страны
14:25
Emirates отменила и задержала десятки авиарейсов в Дубае и ШарджеДругие страны
14:20
Нурсултан Назарбаев направил письмо президенту АзербайджанаВнешняя политика
14:17