Путин: РФ видит сигналы Украины о готовности вести диалог о мире

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва получает "определенные сигналы" от Киева о готовности вести диалог по завершению конфликта.

Как передает Report, об этом он заявил во время проведения пресс-конференции.

Путин также отметил, что не считает Украину готовой к заключению мирного договора с Россией.

"Пока мы действительно не видим такой готовности. <...> Но все-таки мы видим, и чувствуем, и знаем об определенных сигналах, о том, что они готовы вести диалог", - сказал российский лидер.

Он также отметил, что Россия готова завершить войну на основе принципов, заявленных летом 2024 года.