Минобороны Азербайджана сообщило об усилении коммуникации со СМИ

В Министерстве обороны Азербайджана состоялось мероприятие по развитию взаимодействия со СМИ, готовящими материалы на тему военно-патриотического воспитания.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители медиа, сотрудники Управления по связям с прессой и общественностью Министерства обороны, а также другие военнослужащие.

Начальник управления Анар Эйвазов проинформировал о проделанной работе в сфере взаимодействия с медиа. По его словам, совместно с другими государственными структурами была подготовлена "Коммуникационная стратегия Министерства обороны на 2024–2026 годы", работа по дальнейшему совершенствованию которой продолжается.

Он отметил, что в течение года на официальном сайте министерства было размещено около 700 публикаций, в рамках мероприятий распространено более 3 200 фото- и видеоматериалов. Для обеспечения общества достоверной и полной информацией были организованы шесть медиатуров в воинские части и на освобожденные территории.

В ходе мероприятия также до сведения представителей СМИ были доведены требования, касающиеся информации, составляющей военную тайну, и недопущения ее распространения.