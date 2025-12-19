Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Минобороны Азербайджана сообщило об усилении коммуникации со СМИ

    Армия
    • 19 декабря, 2025
    • 17:42
    Минобороны Азербайджана сообщило об усилении коммуникации со СМИ

    В Министерстве обороны Азербайджана состоялось мероприятие по развитию взаимодействия со СМИ, готовящими материалы на тему военно-патриотического воспитания.

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители медиа, сотрудники Управления по связям с прессой и общественностью Министерства обороны, а также другие военнослужащие.

    Начальник управления Анар Эйвазов проинформировал о проделанной работе в сфере взаимодействия с медиа. По его словам, совместно с другими государственными структурами была подготовлена "Коммуникационная стратегия Министерства обороны на 2024–2026 годы", работа по дальнейшему совершенствованию которой продолжается.

    Он отметил, что в течение года на официальном сайте министерства было размещено около 700 публикаций, в рамках мероприятий распространено более 3 200 фото- и видеоматериалов. Для обеспечения общества достоверной и полной информацией были организованы шесть медиатуров в воинские части и на освобожденные территории.

    В ходе мероприятия также до сведения представителей СМИ были доведены требования, касающиеся информации, составляющей военную тайну, и недопущения ее распространения.

    Anar Eyvazov: Müdafiə Nazirliyinin Media və ictimaiyyətlə əlaqələr strategiyası təkmilləşdirilir

