Azərbaycan klubunun rəsmiləri 4 oyunluq diskvalifikasiya olunub
- 19 dekabr, 2025
- 14:35
Hakimləri təhqir edən Azərbaycanın II Liqa təmsilçisi "Şəmkir"in rəsmiləri 4 oyunluq diskvalifikasiya olunub.
"Report"un məlumatına görə bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar qəbul edib.
XIII turun "Quba" ilə oyunu bitdikdən sonra hakimləri təhqir edən "Şəmkir"in meneceri Taleh Əliyev və digər rəsmisi Elçin Qurbanov 4 oyunluq cəzalanıblar. Bununla yanaşı hər iki şəxsin hərəkətinə görə klub 1000 manat cərimələnib.
Həmçinin "Şəmkir", 5 oyunçusunun sarı vərəqə almasına görə 70, azarkeşləri tərəfindən hakimlərin ünvanına təhqiramiz ifadələr səsləndirildiyinə və bu hal cari mövsümdə 2-ci dəfə təkrarlandığına görə, 600 manat ziyana düşüb.
Şəmkir komandasının futbolçusu Fərid İslamzadə ikinci sarıdan qırmızı vərəqə aldığı üçün 1 oyunluq cəzalandırılıb. Onun hərəkətinə görə bölgə klubu 50 manat cərimələnib.