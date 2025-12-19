Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии
    Бизнес
    • 19 декабря, 2025
    • 10:45
    Названы победители Национальной Интернет премии Азербайджана NETTY2025

    В Центре Инноваций Азербайджана (AIM) 18 декабря состоялась 20-ая церемония вручения Национальной Интернет премии Азербайджана NETTY2025.

    NETTY наградила лучшие среди участвовавших в конкурсе в текущем году национальные веб-сайты, социальные страницы, и приложения.

    Победителями в этом году стали: https://www.netty.az/ru/winners

    ЭЛЕКТРОННОЕ ГОСУДАРСТВО И ЦИФРОВИЗАЦИЯ

    Azərpoçt (сайт)

    https://www.azerpost.az/

    SİMA İmza Sahibkar Həlli (приложение)

    https://play.google.com/store/apps/details?id=az.dpc.sima&pli=1

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti (социальная страница)

    https://www.facebook.com/vergiler

    ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС И СТАРТАПЫ

    Azpetrol Ltd. MMC rəsmi vebsayt (сайт)

    https://azpetrol.az/

    Digital Expo Center (приложение)

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.YourCompany.MobileExpo&hl=en&pli=1

    Coffeein (социальная страница)

    https://www.instagram.com/coffeeinaz/

    ИННОВАЦИИ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ, И ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЕКТ

    EURONET AZƏRBAYCAN (сайт)

    https://euronet.az/

    НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

    StarKidStories (сайт)

    https://starkidstories.com/

    GearDYP (приложение)

    https://play.google.com/store/apps/details?id=azdyp.exam.project

    PlanetFM TİKTOK (социальная страница)

    https://www.tiktok.com/@planetfm__

    МЕДИА, КУЛЬТУРА И КРЕАТИВНЫЙ КОНТЕНТ

    Tech Xəbər (сайт)

    https://techxeber.az/

    Radio Baza - Online FM/AM (приложение)

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.radiolink&hl=en

    Altı Qara Pişik (социальная страница)

    https://www.youtube.com/@altiqarapishik

    ЛАЙФСТАЙЛ И ТУРИЗМ XXI ВЕКA

    Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyası (sayt)

    https://azvif.az/

    Visit Baku (приложение)

    https://apps.apple.com/ua/app/visit-baku-travel-guide/id6736836681

    Adigunlərdənbiri (социальная страница)

    https://www.tiktok.com/@farid_rasul?_r=1&_t=ZS-917rKLZyp4U

    ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБЩЕСТВА И ИНКЛЮЗИВНОСТИ

    İstehlakçı.gov.az (сайт)

    https://istehlakchi.gov.az/

    Unudulmazlar (приложение)

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.azetechlab.unudulmazlar&hl=az

    Dayaq Xeyriyyə İnstagram (социальная страница)

    https://www.instagram.com/dayaq_xeyriyye/

    ВЫБОР ВИРТУАЛЬНОГО ЖЮРИ

    Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rəsmi saytı (сайт)

    https://adau.edu.az/

    ЛУЧШИЙ ЭКСПЕРТ NETTY 2025 – Эльчин Байрам

    Премию в 2025 году поддерживали:

    Генеральный партнер: NAR

    Официальный партнер: AZINTELECOM

    Партнеры: AIM, SmartHost, Savalan, AliNino, Matrix Akademiyası, Online.az, Renley

    Информационные партнеры: Report.az, Infocity.tech, Technote.az, Oxu.az, "Каспий", Baku.TV, Baku.ws, Media.az, Radio Enerji, Kazzımli Photography, Sapunov Online, ALR Media

