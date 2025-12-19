Названы победители Национальной Интернет премии Азербайджана NETTY2025
- 19 декабря, 2025
- 10:45
В Центре Инноваций Азербайджана (AIM) 18 декабря состоялась 20-ая церемония вручения Национальной Интернет премии Азербайджана NETTY2025.
NETTY наградила лучшие среди участвовавших в конкурсе в текущем году национальные веб-сайты, социальные страницы, и приложения.
Победителями в этом году стали: https://www.netty.az/ru/winners
ЭЛЕКТРОННОЕ ГОСУДАРСТВО И ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Azərpoçt (сайт)
SİMA İmza Sahibkar Həlli (приложение)
https://play.google.com/store/apps/details?id=az.dpc.sima&pli=1
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti (социальная страница)
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС И СТАРТАПЫ
Azpetrol Ltd. MMC rəsmi vebsayt (сайт)
Digital Expo Center (приложение)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.YourCompany.MobileExpo&hl=en&pli=1
Coffeein (социальная страница)
ИННОВАЦИИ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ, И ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЕКТ
EURONET AZƏRBAYCAN (сайт)
НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
StarKidStories (сайт)
GearDYP (приложение)
https://play.google.com/store/apps/details?id=azdyp.exam.project
PlanetFM TİKTOK (социальная страница)
МЕДИА, КУЛЬТУРА И КРЕАТИВНЫЙ КОНТЕНТ
Tech Xəbər (сайт)
Radio Baza - Online FM/AM (приложение)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.radiolink&hl=en
Altı Qara Pişik (социальная страница)
ЛАЙФСТАЙЛ И ТУРИЗМ XXI ВЕКA
Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyası (sayt)
Visit Baku (приложение)
https://apps.apple.com/ua/app/visit-baku-travel-guide/id6736836681
Adigunlərdənbiri (социальная страница)
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБЩЕСТВА И ИНКЛЮЗИВНОСТИ
İstehlakçı.gov.az (сайт)
Unudulmazlar (приложение)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.azetechlab.unudulmazlar&hl=az
Dayaq Xeyriyyə İnstagram (социальная страница)
ВЫБОР ВИРТУАЛЬНОГО ЖЮРИ
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rəsmi saytı (сайт)
ЛУЧШИЙ ЭКСПЕРТ NETTY 2025 – Эльчин Байрам
Премию в 2025 году поддерживали:
Генеральный партнер: NAR
Официальный партнер: AZINTELECOM
Партнеры: AIM, SmartHost, Savalan, AliNino, Matrix Akademiyası, Online.az, Renley
Информационные партнеры: Report.az, Infocity.tech, Technote.az, Oxu.az, "Каспий", Baku.TV, Baku.ws, Media.az, Radio Enerji, Kazzımli Photography, Sapunov Online, ALR Media