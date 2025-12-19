NETTY 2025 Azərbaycanın Milli internet mükafatının qalibləri elan edilib

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Dekabrın 18-də Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzində NETTY 2025 Azərbaycan Milli İnternet Mükafatının 20-ci təqdimat mərasimi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, NETTY bu il müsabiqədə iştirak edənlər arasında ən yaxşı milli vebsaytları, sosial səhifələri və tətbiqləri mükafatlandırıb.

    Bu il qalib olan layihələr: https://www.netty.az/az/winners

    ELEKTRON HÖKUMƏT VƏ RƏQƏMSALLAŞMA

    Azərpoçt (sayt)

    https://www.azerpost.az/

    SİMA İmza Sahibkar Həlli (app)

    https://play.google.com/store/apps/details?id=az.dpc.sima&pli=1

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti (sosial səhifə)

    https://www.facebook.com/vergiler

    RƏQƏMSAL IQTİSADİYYAT, BİZNES VƏ STARTAPLAR

    Azpetrol Ltd. MMC rəsmi vebsayt (sayt)

    https://azpetrol.az/

    Digital Expo Center (app)

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.YourCompany.MobileExpo&hl=en&pli=1

    Coffeein (sosial səhifə)

    https://www.instagram.com/coffeeinaz/

    İNNOVASİYALAR, KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK VƏ Sİ

    EURONET AZƏRBAYCAN (sayt)

    https://euronet.az/

    ELM, TƏHSİL VƏ RƏQƏMSAL SAVADLILIQ

    StarKidStories (sayt)

    https://starkidstories.com/

    GearDYP (app)

    https://play.google.com/store/apps/details?id=azdyp.exam.project

    PlanetFM TİKTOK (sosial səhifə)

    https://www.tiktok.com/@planetfm__

    MEDİA, MƏDƏNİYYƏT VƏ KREATİV KONTENT

    Tech Xəbər (sayt)

    https://techxeber.az/

    Radio Baza - Online FM/AM (app)

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.radiolink&hl=en

    Altı Qara Pişik (sosial səhifə)

    https://www.youtube.com/@altiqarapishik

    XXI ƏSRİN HƏYAT TƏRZİ VƏ TURİZM

    Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyası (sayt)

    https://azvif.az/

    Visit Baku (app)

    https://apps.apple.com/ua/app/visit-baku-travel-guide/id6736836681

    Adigunlərdənbiri (sosial səhifə)

    https://www.tiktok.com/@farid_rasul?_r=1&_t=ZS-917rKLZyp4U

    CƏMIYYƏT VƏ INKLÜZİVLİK ÜÇÜN TEXNOLOGİYALAR

    İstehlakçı.gov.az (sayt)

    https://istehlakchi.gov.az/

    Unudulmazlar (app)

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.azetechlab.unudulmazlar&hl=az

    Dayaq Xeyriyyə İnstagram (sosial səhifə)

    https://www.instagram.com/dayaq_xeyriyye/

    VİRTUAL MÜNSİFLƏR HEYƏTİNİN SEÇİMİ

    Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rəsmi saytı (sayt)

    https://adau.edu.az/

    NETTY 2025 ƏN YAXŞİ EKSPERT - Elçin BAYRAM

    Bu ilki mükafatı dəstəkləyənlər:

    Baş tərəfdaş: NAR

    Rəsmi tərəfdaş: AZINTELECOM

    Tərəfdaşlar: AIM, SmartHost, Savalan, AliNino, Matrix Akademiyası, Online.az, Renley

    İnformasiya tərəfdaşları: Report.az, Infocity.tech, Technote.az, Oxu.az, "Kaspi", Baku.TV, Baku.ws, Media.az, Radio Enerji, Kazzımli Photography, Sapunov Online, ALR Media

    NETTY2025 Azərbaycan Milli İnternet Mükafatı Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzi media
    Foto
