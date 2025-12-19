NETTY 2025 Azərbaycanın Milli internet mükafatının qalibləri elan edilib
- 19 dekabr, 2025
- 10:35
Dekabrın 18-də Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzində NETTY 2025 Azərbaycan Milli İnternet Mükafatının 20-ci təqdimat mərasimi keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, NETTY bu il müsabiqədə iştirak edənlər arasında ən yaxşı milli vebsaytları, sosial səhifələri və tətbiqləri mükafatlandırıb.
Bu il qalib olan layihələr: https://www.netty.az/az/winners
|
ELEKTRON HÖKUMƏT VƏ RƏQƏMSALLAŞMA
|
Azərpoçt (sayt)
|
SİMA İmza Sahibkar Həlli (app)
|
https://play.google.com/store/apps/details?id=az.dpc.sima&pli=1
|
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti (sosial səhifə)
|
RƏQƏMSAL IQTİSADİYYAT, BİZNES VƏ STARTAPLAR
|
|
Azpetrol Ltd. MMC rəsmi vebsayt (sayt)
|
Digital Expo Center (app)
|
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.YourCompany.MobileExpo&hl=en&pli=1
|
Coffeein (sosial səhifə)
|
İNNOVASİYALAR, KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK VƏ Sİ
|
|
EURONET AZƏRBAYCAN (sayt)
|
ELM, TƏHSİL VƏ RƏQƏMSAL SAVADLILIQ
|
|
StarKidStories (sayt)
|
GearDYP (app)
|
https://play.google.com/store/apps/details?id=azdyp.exam.project
|
PlanetFM TİKTOK (sosial səhifə)
|
MEDİA, MƏDƏNİYYƏT VƏ KREATİV KONTENT
|
|
Tech Xəbər (sayt)
|
Radio Baza - Online FM/AM (app)
|
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.radiolink&hl=en
|
Altı Qara Pişik (sosial səhifə)
|
XXI ƏSRİN HƏYAT TƏRZİ VƏ TURİZM
|
|
Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyası (sayt)
|
Visit Baku (app)
|
https://apps.apple.com/ua/app/visit-baku-travel-guide/id6736836681
|
Adigunlərdənbiri (sosial səhifə)
|
CƏMIYYƏT VƏ INKLÜZİVLİK ÜÇÜN TEXNOLOGİYALAR
|
|
İstehlakçı.gov.az (sayt)
|
Unudulmazlar (app)
|
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.azetechlab.unudulmazlar&hl=az
|
Dayaq Xeyriyyə İnstagram (sosial səhifə)
|
VİRTUAL MÜNSİFLƏR HEYƏTİNİN SEÇİMİ
|
|
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rəsmi saytı (sayt)
|
NETTY 2025 ƏN YAXŞİ EKSPERT - Elçin BAYRAM
Bu ilki mükafatı dəstəkləyənlər:
Baş tərəfdaş: NAR
Rəsmi tərəfdaş: AZINTELECOM
Tərəfdaşlar: AIM, SmartHost, Savalan, AliNino, Matrix Akademiyası, Online.az, Renley
İnformasiya tərəfdaşları: Report.az, Infocity.tech, Technote.az, Oxu.az, "Kaspi", Baku.TV, Baku.ws, Media.az, Radio Enerji, Kazzımli Photography, Sapunov Online, ALR Media