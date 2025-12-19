Пожар в "Самоваре" ликвидирован - ОБНОВЛЕНО
Происшествия
- 19 декабря, 2025
- 10:41
Пожар на крыше ресторана "Самовар" в Сумгайыте потушен.
По информации местного бюро Report, возгорание было локализовано и полностью ликвидировано в кратчайшие сроки благодаря профессиональным действиям пожарных бригад.
В Сумгайыте пожар вспыхнул в ресторане "Самовар".
Как сообщает местное бюро Report, к ликвидации возгорания привлечены живая сила и специализированная техника Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным данным, сотрудники МЧС в настоящее время проводят активные мероприятия по локализации и тушению пожара.
