    Пожар в "Самоваре" ликвидирован - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 19 декабря, 2025
    • 10:41
    Пожар в Самоваре ликвидирован - ОБНОВЛЕНО

    Пожар на крыше ресторана "Самовар" в Сумгайыте потушен.

    По информации местного бюро Report, возгорание было локализовано и полностью ликвидировано в кратчайшие сроки благодаря профессиональным действиям пожарных бригад.

    В Сумгайыте пожар вспыхнул в ресторане "Самовар".

    Как сообщает местное бюро Report, к ликвидации возгорания привлечены живая сила и специализированная техника Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

    По предварительным данным, сотрудники МЧС в настоящее время проводят активные мероприятия по локализации и тушению пожара.

    Sumqayıtda restoranda yanğın baş verib - YENİLƏNİB

