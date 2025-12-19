Sumqayıtda hotel yanır
Hadisə
- 19 dekabr, 2025
- 09:58
Sumqayıtda "Siyans" hoteli yanır.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvələri və texnikaları cəlb olunub.
Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində operativ tədbirlər görülür.
Son xəbərlər
10:19
Naxçıvanda 3 mindən çox fermer əkinlərini EKTİS-də bəyan edibASK
10:15
Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi auditor seçirMaliyyə
10:15
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında bu gün bir oyun keçiriləcəkKomanda
10:02
Xalq rəssamı: İş rejimim çox ağırdır, akademiyadan emalatxanaya gələndə maşında yatıram – MÜSAHİBƏİncəsənət
09:58
Video
Sumqayıtda hotel yanırHadisə
09:49
Ermənistan XİN rəhbərinin müavini Dövlət Departamentində danışıqlar aparacaqDigər ölkələr
09:47
Azərbaycan neftinin qiyməti 64 dollara yaxınlaşıbEnergetika
09:40
Azərbaycan Basketbol Liqası: X turda daha iki görüş baş tutacaqKomanda
09:38