İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Belçikanın müdafiə naziri vətəndaşları gələcəyin müharibəsinə hazırlaşmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    • 11 yanvar, 2026
    • 02:23
    Belçikanın müdafiə naziri vətəndaşları gələcəyin müharibəsinə hazırlaşmağa çağırıb

    Belçikanın müdafiə naziri Teo Franken həmvətənlərini dronlar və süni intellekt texnologiyalarından istifadə edərək müharibəyə hazırlaşmağa çağırıb.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "Libre" qəzetinə müsahibəsində deyib.

    T.Franken həmçinin Belçika Ordusunun yüksək texnologiyalı döyüşə hazır olmamasına da diqqət çəkib.

    "Biz gələcəyin müharibəsinə hazır olmalıyıq. Məlumatların (hərbi əməliyyatların aparılması) inteqrasiyası, dronların, robotların, süni intellekt və kvant kompüterlərinin istifadəsi. Biz indi buna hazır deyilik", - nazir deyib.

    T.Franken Baş nazir Bart De Veverin rəhbərlik etdiyi flamand millətçilərinin NVA partiyasının üzvüdür. Partiya Belçikanın NATO daxilində artan rolunu, Rusiya ilə mümkün hərbi münaqişəyə hazırlığı, Belçika iqtisadiyyatının militarizasiyasını və universal hərbi çağırışın tədricən tətbiqini fəal şəkildə dəstəkləyir.

    Belçika müharibə müdafiə naziri
    В Бельгии призвали граждан готовиться к "войне будущего"

    Son xəbərlər

    02:23

    Belçikanın müdafiə naziri vətəndaşları gələcəyin müharibəsinə hazırlaşmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    02:16

    Səid Cəlili: Düşmən daxili iğtişaşlarla İran xalqından qisas almaq istəyir

    Region
    01:48
    Video

    Türkiyənin yardım gəmisi Sudana yola salınıb

    Region
    01:28

    Tramp Venesuela neftinin satışı gəlirlərini məhkəmə cəzalarından qorumaq üçün fərman imzalayıb

    Digər ölkələr
    01:14

    Ted Kruz: ABŞ etirazları İran vətəndaşlarının təbii hüququ hesab edir

    Digər ölkələr
    00:50

    KİV: ABŞ İrana mümkün zərbə ilə bağlı ilkin müzakirələr aparıb

    Digər ölkələr
    00:41

    WKF prezidenti: Karate üzrə beynəlxalq turnirləri Azərbaycanda keçirməyə hazırıq

    Fərdi
    00:19

    KİV: İranın təhlükəsizlik qüvvələri qiyamçıların qarşısını alıb

    Region
    00:08

    ABŞ-nin xüsusi nümayəndəsi Suriya rəsmiləri ilə Hələbdəki vəziyyəti müzakirə edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti