В Бельгии призвали граждан готовиться к "войне будущего"

    Другие страны
    • 11 января, 2026
    • 00:19
    Министр обороны Бельгии Тео Франкен призвал своих сограждан готовиться к войне с использованием дронов и ИИ-технологий.

    Как передает Report, об этом он сказал в интервью газете Libre.

    Франкен также указал на неготовность бельгийской армии к высокотехнологичным боевым действиям.

    "Мы должны быть готовы к войне будущего. Интеграции данных [в процесс ведения боевых действий], использованию дронов, роботов, искусственного интеллекта и квантовых компьютеров. Сейчас мы к ней не готовы", - заявил министр.

    Франкен является членом партии фламандских националистов NVA, которую возглавляет премьер королевства Барт Де Вевер. Эта партия активно поддерживает повышение роли Бельгии в рамках НАТО, подготовку к возможному военному конфликту с Россией, милитаризацию бельгийской экономики и поэтапное введение в стране всеобщей воинской повинности.

    Бельгия Тео Франкен война будущего

