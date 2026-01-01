В Бельгии призвали граждан готовиться к "войне будущего"

Министр обороны Бельгии Тео Франкен призвал своих сограждан готовиться к войне с использованием дронов и ИИ-технологий.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью газете Libre.

Франкен также указал на неготовность бельгийской армии к высокотехнологичным боевым действиям.

"Мы должны быть готовы к войне будущего. Интеграции данных [в процесс ведения боевых действий], использованию дронов, роботов, искусственного интеллекта и квантовых компьютеров. Сейчас мы к ней не готовы", - заявил министр.

Франкен является членом партии фламандских националистов NVA, которую возглавляет премьер королевства Барт Де Вевер. Эта партия активно поддерживает повышение роли Бельгии в рамках НАТО, подготовку к возможному военному конфликту с Россией, милитаризацию бельгийской экономики и поэтапное введение в стране всеобщей воинской повинности.