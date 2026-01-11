İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Digər ölkələr
    • 11 yanvar, 2026
    • 01:28
    Tramp Venesuela neftinin satışı gəlirlərini məhkəmə cəzalarından qorumaq üçün fərman imzalayıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Venesuela neftinin satışından əldə olunan vəsaitlərin Amerika Maliyyə Nazirliyinin hesablarında məhkəmə cəzalarından qorunması barədə fərman verib.

    "Report"un xəbərinə görə, sənəd Ağ Ev tərəfindən dərc edilib.

    Vurğulanır ki, neft əməliyyatlarından əldə edilən pul Venesuela hökumətinin ABŞ-də saxlanılan suveren mülkiyyətidir. Fərman bu aktivlərlə əlaqəli hər hansı cəza, məhkəmə qərarı, girov, müsadirə və ya digər məhkəmə prosedurlarını etibarsız sayır.

    Eyni zamanda, fərmanda vurğulanır ki, bu vəsaitlərin ödənişləri və köçürmələri ABŞ dövlət katibinin göstərişlərinə uyğun olaraq Maliyyə Nazirliyi tərəfindən aparılmalıdır.

    Donald Tramp Venesuela nefti Məhkəmə qərarı
