Трамп издал указ о защите дохода от продаж нефти Венесуэлы от судебных взысканий
Другие страны
- 10 января, 2026
- 22:52
Президент США Дональд Трамп издал указ о защите вырученных от продажи венесуэльской нефти средств на счетах американского Минфина от судебных взысканий.
Как передает Report, документ был опубликован Белым домом.
В нем подчеркивается, что вырученные от сделок по продаже нефти деньги являются "суверенной собственностью правительства Венесуэлы, находящейся на хранении в Соединенных Штатах". Указ признает недействительными любые взыскания, судебные решения, постановления, удержания, изъятия или другие судебные процедуры в отношении этих активов.
При этом в указе подчеркивается, что выплаты и переводы этих денежных средств должны производиться Минфином в соответствии с указаниями госсекретаря США.
22:52
