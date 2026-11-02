İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan bitki və heyvan mənşəli piy-yağ ixracından gəlirini 32 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    • 02 noyabr, 2026
    • 17:06
    Azərbaycan bitki və heyvan mənşəli piy-yağ ixracından gəlirini 32 %-ə yaxın artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan 26,4 milyon ABŞ dolları dəyərində 16,9 min ton bitki və heyvan mənşəli piy və yağ ixrac edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə ixrac edilən məhsulun dəyəri 31,5 %, həcmi isə 28,9 % artıb.

    Hesabat dövründə bitki və heyvan mənşəli piylər və yağların ixracından əldə olunan gəlir Azərbaycanın ümumi ixrac gəlirlərinin 0,1 %-ni təşkil edib.

    9 ayda Azərbaycan həmçinin 223,6 milyon ABŞ dolları dəyərində 139,4 min ton bitki və heyvan mənşəli piy və yağ idxal edib.

    Bunlar isə, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə dəyər baxımından 27,7 %, həcm baxımından isə 21,1 % çoxdur.

    Hesabat dövründə bitki və heyvan mənşəli piylər və yağların idxalına çəkilən xərc Azərbaycanın ümumi idxal xərclərinin 1,6 %-ni təşkil edib.

    9 ayda Azərbaycan xarici ölkələrlə 37 milyard 211 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 5,2 % çoxdur.

    Xarici ticarət dövriyyəsinin 23 milyard 865 milyon ABŞ dolları ixracın, 13 milyard 346 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 28,3 % artıb, idxal isə 20,4 % azalıb. Son nəticədə xarici ticarətdə 10 milyard 519 milyon dollarlıq müsbət saldo yaranıb. Bu da illik müqayisədə 5,7 dəfə çoxdur.

    Bitki yağı Bitki və heyvan mənşəli piylər və yağlar Xarici ticarət dövriyyəsi Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK)
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    17:38
    Foto
    Ədliyyə Nazirliyi bölgələrdə yaşayan vətəndaşlar üçün videoqəbullar keçirib
    Daxili siyasət
    17:31
    DİM: İstifadəçilər "Şəxsi kabinet"lərinə yalnız etibarlı cihazlardan daxil olmalıdırlar
    Elm və təhsil
    17:31
    Foto
    Sumqayıt Bulvarında mikromobillik zolaqları təşkil edilib
    İnfrastruktur
    17:15
    Ukraynada mülki insanların işğal olunmuş ərazilərdən geri qaytarılması mərkəzi yaradılacaq
    Digər ölkələr
    17:15
    "Liverpul" Vircil van Deyk ilə müqavilənin müddətini uzada bilər
    Futbol
    17:14
    Sabah Hövsan–Türkan avtomobil yolunun bir hissəsi bağlanacaq
    İnfrastruktur
    17:13
    Aİ və Britaniya hibrid təhdidlərə qarşı mübarizədə əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir
    Digər ölkələr
    17:10
    Foto
    Ceyhun Bayramov Yaponiyanın yeni səfiri ilə siyasi dialoqun genişləndirilməsini müzakirə edib
    Xarici siyasət
    17:09
    Fransanın Baş naziri etiraz aksiyalarında iştirak edən bir qrup yuxarı sinif şagirdi ilə görüşəcək
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti