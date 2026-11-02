İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    "Prime Leasing" qlobal səhnədə: Çində "Zoomlion Gold Dealer Award 2026" mükafatına layiq görüldü

    Maliyyə
    • 02 noyabr, 2026
    • 17:02
    Prime Leasing qlobal səhnədə: Çində Zoomlion Gold Dealer Award 2026 mükafatına layiq görüldü

    Dünyanın 20-dən çox ölkəsindən 1 000-dən artıq dilerin iştirakı ilə Çində baş tutan mötəbər "Zoomlion Green Leading Win-Win 2027 | Global Business Conference" tədbirində Azərbaycanı "Prime Leasing" şirkəti təmsil edib.

    Konfrans aqrar sektorda qlobal texnoloji inqilaba səhnə olub: tədbirdə nəhəng 1 600 at gücünə malik traktor rəsmi olaraq təqdim edilib və Zoomlion DV350 hibrid traktoru beynəlxalq müsabiqədə 2 nominasiya üzrə qalib seçilərək böyük maraq doğurub.

    Ölkəmizdə bu cür müasir texnologiyaların fermerlər üçün əlçatanlığının təmin olunmasında və aqrar sahənin inkişafında göstərdiyi yüksək nəticələrə görə "Prime Leasing" şirkəti beynəlxalq miqyasda təltif edilərək "Zoomlion Gold Dealer Award 2026" mükafatına layiq görülüb.

    Tədbirin ən mühüm məqamlarından biri isə innovativ texnologiyalara maraq göstərən və bu yeniliklərin Azərbaycanda tətbiqində xüsusi payı olan fəal fermerlərimizin səfərdə iştirakının birbaşa "Prime Leasing" tərəfindən təmin edilməsi olub. Fermerlərimiz dünyanın ən son aqrotexnoloji həlləri ilə yerində tanış olmaq imkanı əldə ediblər.

    "Prime Leasing" olaraq qlobal innovasiyaları Azərbaycan fermerlərinə ən sərfəli şərtlərlə çatdırmağa və kənd təsərrüfatımızın inkişafına töhfə verməyə davam edirik.

    Prime Leasing qlobal səhnədə: Çində Zoomlion Gold Dealer Award 2026 mükafatına layiq görüldü
    Prime Leasing qlobal səhnədə: Çində Zoomlion Gold Dealer Award 2026 mükafatına layiq görüldü
    Prime Leasing qlobal səhnədə: Çində Zoomlion Gold Dealer Award 2026 mükafatına layiq görüldü
    Prime Leasing qlobal səhnədə: Çində Zoomlion Gold Dealer Award 2026 mükafatına layiq görüldü

    Prime Leasing şirkəti Aqrar sektor
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:38
    Foto
    Ədliyyə Nazirliyi bölgələrdə yaşayan vətəndaşlar üçün videoqəbullar keçirib
    Daxili siyasət
    17:31
    DİM: İstifadəçilər "Şəxsi kabinet"lərinə yalnız etibarlı cihazlardan daxil olmalıdırlar
    Elm və təhsil
    17:31
    Foto
    Sumqayıt Bulvarında mikromobillik zolaqları təşkil edilib
    İnfrastruktur
    17:15
    Ukraynada mülki insanların işğal olunmuş ərazilərdən geri qaytarılması mərkəzi yaradılacaq
    Digər ölkələr
    17:15
    "Liverpul" Vircil van Deyk ilə müqavilənin müddətini uzada bilər
    Futbol
    17:14
    Sabah Hövsan–Türkan avtomobil yolunun bir hissəsi bağlanacaq
    İnfrastruktur
    17:13
    Aİ və Britaniya hibrid təhdidlərə qarşı mübarizədə əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir
    Digər ölkələr
    17:10
    Foto
    Ceyhun Bayramov Yaponiyanın yeni səfiri ilə siyasi dialoqun genişləndirilməsini müzakirə edib
    Xarici siyasət
    17:09
    Fransanın Baş naziri etiraz aksiyalarında iştirak edən bir qrup yuxarı sinif şagirdi ilə görüşəcək
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti