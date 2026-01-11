İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İran hakimiyyəti vətəndaşları iğtişaşlara etiraz etmək üçün küçələrə çıxmağa çağırıb

    Region
    • 11 yanvar, 2026
    • 03:27
    İran hakimiyyəti vətəndaşları iğtişaşlara etiraz etmək üçün küçələrə çıxmağa çağırıb

    İran hakimiyyəti vətəndaşları Tehranda baş verən iğtişaşlara etiraz etmək üçün küçələrə çıxmağa çağırıb. İslam İnkişafı Koordinasiya Şurası sakinləri mitinqə çağırıb.

    "Report"un məlumatına görə, müraciəti İranın dövlət televiziyası olan IRIB yayıb.

    Bəyanata görə, şura insanları ABŞ və İsrail agentlərinin terrorçu hərəkətlərini pisləmək üçün etiraz aksiyalarına çağırıb. Tədbirin 12 yanvar bazar ertəsi günü, Bakı vaxtı ilə saat 14:30-da Tehranın Ənqelab meydanında keçirilməsi planlaşdırılır.

    Qeyd olunur ki, İran Prezidenti Məsud Pezeşkian sabah xalqa müraciət edəcək.

