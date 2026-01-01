Власти Ирана призывали людей выйти на улицы в знак протеста против беспорядков
В регионе
- 11 января, 2026
- 00:44
Власти Ирана обратились к гражданам с призывом выйти на улицы в знак протеста против беспорядков в Тегеране. К митингу жителей страны призвал Координационный совет исламского развития.
Как передает Report, его обращение опубликовала иранская гостелерадиокомпания IRIB.
Согласно заявлению, совет призывает народ выйти на протест, чтобы осудить "террористические действия агентов США и Израиля". Мероприятие запланировано на понедельник, 12 января, в 14:30 по бакинскому времени на площади Энгелаб в Тегеране.
Отмечается, что завтра президент Ирана Масуд Пезешкиан выступит с обращением к народу.
Последние новости
01:16
Fox: США наносят удары по ИГ в СирииДругие страны
01:04
СМИ: Власти Ирана заявили о спаде протестной активностиВ регионе
00:46
Президент WKF: Мы готовы проводить международные чемпионаты по карате в АзербайджанеИндивидуальные
00:44
Власти Ирана призывали людей выйти на улицы в знак протеста против беспорядковВ регионе
00:19
В Бельгии призвали граждан готовиться к "войне будущего"Другие страны
23:46
Трамп: Снова делаю Венесуэлу богатой и безопаснойДругие страны
23:38
Фото
Мадина Садыгова завоевала серебро на международном турнире по карате в ТбилисиИндивидуальные
23:25
СМИ: США провели предварительные обсуждения возможного удара по ИрануДругие страны
23:14