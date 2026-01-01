Власти Ирана призывали людей выйти на улицы в знак протеста против беспорядков

Власти Ирана обратились к гражданам с призывом выйти на улицы в знак протеста против беспорядков в Тегеране. К митингу жителей страны призвал Координационный совет исламского развития.

Как передает Report, его обращение опубликовала иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Согласно заявлению, совет призывает народ выйти на протест, чтобы осудить "террористические действия агентов США и Израиля". Мероприятие запланировано на понедельник, 12 января, в 14:30 по бакинскому времени на площади Энгелаб в Тегеране.

Отмечается, что завтра президент Ирана Масуд Пезешкиан выступит с обращением к народу.