İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Səid Cəlili: Düşmən daxili iğtişaşlarla İran xalqından qisas almaq istəyir

    Region
    • 11 yanvar, 2026
    • 02:16
    Səid Cəlili: Düşmən daxili iğtişaşlarla İran xalqından qisas almaq istəyir

    Düşmən tərəfinin son hərəkətləri mənə Pəhləvi rejiminin və onların tərəfdarlarının mübarizə üsullarını xatırladır.

    "Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu İslam Respublikasının ali rəhbəri Əli Xameneinin Milli Təhlükəsizlik Şurasındakı nümayəndəsi Səid Cəlili deyib.

    "Düşmənlər 3 yaşlı uşağın və ya son ana qədər xidmət edən həmin tibb bacısının şəhid olması ilə öz məkrli məqsədlərinə çatmağa çalışırlar və iddia edirlər ki, İran xalqını müdafiə etmək istəyirlər" , - S.Cəlili bildirib.

    Onun fikrincə, İranın düşmənləri 12 günlük müharibədə məğlub olanda etiraf ediblər ki, İslam Respublikasının əhalisi onların planlarını pozub.

    "İğtişaşçıların davranışı bunun davamıdır və düşmən xalqdan intiqam almaq istəyir" , - o vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, Səid Cəlili Milli Təhlükəsizlik Şurasının keçmiş sədri olub. O, İranın mərhum Prezidenti İbrahim Rəisinin dövründə də Təhlükəsizlik Şurasında Xameneinin nümayəndəsi olub və ali rəhbərin yaxın silahdaşlarından biri sayılır. İranda keçirilən son prezident seçkilərində də hazırkı lider Məsud Pezeşkianın əsas rəqibi olub.

    Səid Cəlili İran Pəhləvi rejimi etiraz
    Саид Джалили: Враг хочет отомстить народу Ирана через внутренние беспорядки

    Son xəbərlər

    02:23

    Belçikanın müdafiə naziri vətəndaşları gələcəyin müharibəsinə hazırlaşmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    02:16

    Səid Cəlili: Düşmən daxili iğtişaşlarla İran xalqından qisas almaq istəyir

    Region
    01:48
    Video

    Türkiyənin yardım gəmisi Sudana yola salınıb

    Region
    01:28

    Tramp Venesuela neftinin satışı gəlirlərini məhkəmə cəzalarından qorumaq üçün fərman imzalayıb

    Digər ölkələr
    01:14

    Ted Kruz: ABŞ etirazları İran vətəndaşlarının təbii hüququ hesab edir

    Digər ölkələr
    00:50

    KİV: ABŞ İrana mümkün zərbə ilə bağlı ilkin müzakirələr aparıb

    Digər ölkələr
    00:41

    WKF prezidenti: Karate üzrə beynəlxalq turnirləri Azərbaycanda keçirməyə hazırıq

    Fərdi
    00:19

    KİV: İranın təhlükəsizlik qüvvələri qiyamçıların qarşısını alıb

    Region
    00:08

    ABŞ-nin xüsusi nümayəndəsi Suriya rəsmiləri ilə Hələbdəki vəziyyəti müzakirə edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti