Саид Джалили: Враг хочет отомстить народу Ирана через внутренние беспорядки

Последние действия врага напоминают мне методы борьбы режима Пехлеви и его сторонников.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил представитель Верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи в Совете национальной безопасности Саид Джалили.

"Действия врагов напоминают методы борьбы режима Пехлеви и его сторонников. Они пытаются достичь своих коварных целей, используя смерть трехлетнего ребенка или медсестры, служившей до последнего момента, и при этом утверждают, что защищают народ Ирана", - подчеркнул С.Джалили.

По его словам, враги Ирана признали свое поражение в 12-дневной войне, когда население Исламской Республики нарушило их планы.

"Поведение нарушителей порядка является продолжением этой линии, и враг хочет отомстить народу", - добавил он.

Отметим, что Саид Джалили ранее занимал пост председателя Совета национальной безопасности. Он также был представителем Хаменеи в Совете во время президентства покойного Ибрахима Раиси и считается одним из ближайших соратников Верховного лидера. На последних президентских выборах в Иране он был главным соперником действующего лидера Масуда Пезешкиана.