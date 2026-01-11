Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Саид Джалили: Враг хочет отомстить народу Ирана через внутренние беспорядки

    В регионе
    • 11 января, 2026
    • 02:32
    Саид Джалили: Враг хочет отомстить народу Ирана через внутренние беспорядки

    Последние действия врага напоминают мне методы борьбы режима Пехлеви и его сторонников.

    Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил представитель Верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи в Совете национальной безопасности Саид Джалили.

    "Действия врагов напоминают методы борьбы режима Пехлеви и его сторонников. Они пытаются достичь своих коварных целей, используя смерть трехлетнего ребенка или медсестры, служившей до последнего момента, и при этом утверждают, что защищают народ Ирана", - подчеркнул С.Джалили.

    По его словам, враги Ирана признали свое поражение в 12-дневной войне, когда население Исламской Республики нарушило их планы.

    "Поведение нарушителей порядка является продолжением этой линии, и враг хочет отомстить народу", - добавил он.

    Отметим, что Саид Джалили ранее занимал пост председателя Совета национальной безопасности. Он также был представителем Хаменеи в Совете во время президентства покойного Ибрахима Раиси и считается одним из ближайших соратников Верховного лидера. На последних президентских выборах в Иране он был главным соперником действующего лидера Масуда Пезешкиана.

    Саид Джалили Протесты в Иране
    Səid Cəlili: Düşmən daxili iğtişaşlarla İran xalqından qisas almaq istəyir

    Последние новости

    02:32

    Саид Джалили: Враг хочет отомстить народу Ирана через внутренние беспорядки

    В регионе
    02:31

    Сенатор США: Иран серьезно ослаб на фоне военных поражений и политического давления

    Другие страны
    02:15
    Видео

    Турецкое судно с гумпомощью отправилось из порта Мерсин в Судан

    В регионе
    01:47

    Центральное командование ВС США подтвердило нанесение ударов по ИГ в Сирии - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    01:04

    СМИ: Власти Ирана заявили о спаде протестной активности

    В регионе
    00:46

    Президент WKF: Мы готовы проводить международные чемпионаты по карате в Азербайджане

    Индивидуальные
    00:44

    Власти Ирана призывали людей выйти на улицы в знак протеста против беспорядков

    В регионе
    00:19

    В Бельгии призвали граждан готовиться к "войне будущего"

    Другие страны
    23:46

    Трамп: Снова делаю Венесуэлу богатой и безопасной

    Другие страны
    Лента новостей