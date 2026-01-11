İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    ABŞ Ordusunun Mərkəzi Komandanlığı Suriyada İŞİD-ə qarşı zərbələri təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 11 yanvar, 2026
    • 02:56
    ABŞ Ordusunun Mərkəzi Komandanlığı Suriyada İŞİD-ə qarşı zərbələri təsdiqləyib

    ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) yanvarın 10-da Suriyada İŞİD terror qruplaşmasının hədəflərinə zərbələrin endirildiyini təsdiqləyib.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) bu barədə "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    "Bu gün, təxminən saat 12:30-da (Bakı vaxtı ilə yanvarın 10-da saat 21:30-da), CENTCOM qüvvələri tərəfdaş qüvvələrlə birlikdə Suriyada İŞİD-lə əlaqəli bir çox hədəfə genişmiqyaslı zərbələr endirib. Bu zərbələr, 13 dekabr 2025-ci ildə Palmirada Birləşmiş Ştatların qüvvələrinə qarşı İŞİD hücumuna cavab olaraq ABŞ Prezidenti Donald Trampın göstərişi ilə 19 dekabr 2025-ci ildə başlamış "Hawkeye Strike" əməliyyatının bir hissəsidir", - paylaşımda qeyd olunur.

    Daha əvvəl bildirilib ki, ABŞ Suriyada İŞİD terror qruplaşmasının hədəflərinə hava zərbələri endirib. Bu barədə "Fox News" məlumat yayıb. "19 dekabr 2025-ci ildən bəri ikinci dəfədir ki, ABŞ Silahlı Qüvvələri iki Milli Qvardiya əsgərinin və bir tərcüməçinin öldürülməsinə qisas olaraq Suriyada İŞİD-ə qarşı hava hücumları həyata keçirir", - aparıcı efirdə bildirib.

    ABŞ ordusu Suriya İŞİD
    Центральное командование ВС США подтвердило нанесение ударов по ИГ в Сирии - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    03:27

    İran hakimiyyəti vətəndaşları iğtişaşlara etiraz etmək üçün küçələrə çıxmağa çağırıb

    Region
    02:56

    ABŞ Ordusunun Mərkəzi Komandanlığı Suriyada İŞİD-ə qarşı zərbələri təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    02:23

    Belçikanın müdafiə naziri vətəndaşları gələcəyin müharibəsinə hazırlaşmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    02:16

    Səid Cəlili: Düşmən daxili iğtişaşlarla İran xalqından qisas almaq istəyir

    Region
    01:48
    Video

    Türkiyənin yardım gəmisi Sudana yola salınıb

    Region
    01:28

    Tramp Venesuela neftinin satışı gəlirlərini məhkəmə cəzalarından qorumaq üçün fərman imzalayıb

    Digər ölkələr
    01:14

    Ted Kruz: ABŞ etirazları İran vətəndaşlarının təbii hüququ hesab edir

    Digər ölkələr
    00:50

    KİV: ABŞ İrana mümkün zərbə ilə bağlı ilkin müzakirələr aparıb

    Digər ölkələr
    00:41

    WKF prezidenti: Karate üzrə beynəlxalq turnirləri Azərbaycanda keçirməyə hazırıq

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti