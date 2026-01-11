Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Центральное командование ВС США подтвердило нанесение ударов по ИГ в Сирии - ОБНОВЛЕНО

    • 11 января, 2026
    • 01:47
    Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что 10 января были нанесены удары по объектам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ - ред.) на территории Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.

    "Сегодня около 12:30 по времени восточного побережья (21:30 по бакинскому времени) силы CENTCOM совместно с силами партнеров нанесли масштабные удары по ряду связанных с ИГ целей на территории Сирии. Эти удары являются частью операции Hawkeye Strike, которая началась 19 декабря 2025 года по приказу президента США Дональда Трампа в ответ на атаку ИГ против сил США в Пальмире 13 декабря 2025 года", - говорится в публикации.

    США наносят авиаудары по объектам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ - ред.) на территории Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News.

    "Второй раз с 19 декабря 2025 года ВС США наносят авиаудары по ИГ в Сирии в качестве возмездия за убийство двух служащих Нацгвардии и переводчика", - сказал ведущий в эфире.

