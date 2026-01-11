Центральное командование ВС США подтвердило нанесение ударов по ИГ в Сирии - ОБНОВЛЕНО

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что 10 января были нанесены удары по объектам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ - ред.) на территории Сирии.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.

"Сегодня около 12:30 по времени восточного побережья (21:30 по бакинскому времени) силы CENTCOM совместно с силами партнеров нанесли масштабные удары по ряду связанных с ИГ целей на территории Сирии. Эти удары являются частью операции Hawkeye Strike, которая началась 19 декабря 2025 года по приказу президента США Дональда Трампа в ответ на атаку ИГ против сил США в Пальмире 13 декабря 2025 года", - говорится в публикации.

