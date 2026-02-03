США подтвердили участие Уиткоффа и Кушнера в предстоящих переговорах РФ и Украины

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    • 03 февраля, 2026
    22:41
    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер в среду примут участие в переговорах в переговорах в Абу-Даби (ОАЭ) по урегулированию российско-украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    "Поэтому спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер завтра будут в Абу-Даби для проведения очередного раунда трехсторонних переговоров", - сказала она.

    Ливитт добавила, что предыдущая встреча в этом формате "была исторической по своей природе".

    Напомним, что 23 и 24 января в ОАЭ состоялись первые переговоры на техническом уровне между Украиной, США и Россией.

    Также было анонсировано, что 1 февраля должен пройти второй раунд переговоров без участия США, однако они не состоялись. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что второй раунд переговоров состоится 4-5 февраля.

    Rusiya-Ukrayna danışıqlarında Uitkoff və Kuşnerin iştirakı təsdiqlənib
    Лента новостей