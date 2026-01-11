Bessent: ABŞ gələn həftə Venesuelaya qarşı sanksiyaların bir hissəsini ləğv edə bilər

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    • 11 yanvar, 2026
    • 04:40
    ABŞ administrasiyası Venesuela neftinin qlobal bazarda satışını asanlaşdırmaq üçün əvvəllər bu ölkəyə tətbiq olunan sanksiyaların daha bir hissəsini ləğv edə bilər.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ-nin maliyyə naziri Skott Bessent bunu "Reuters" agentliyinə müsahibəsində açıqlayıb.

    "Satılacaq neftə qarşı sanksiyaları qaldırırıq. Bu, gələn həftə baş verə bilər" - o, hansı sanksiyalardan danışdığını dəqiqləşdirmədən əlavə edib.

    Bessent həmçinin əlavə etdi ki, ABŞ hökuməti Venesuelanın Beynəlxalq Valyuta Fondunda bloklanmış 3,59 milyard xüsusi borc hüquqlarını (fondun hesab vahidi) nağd pula çevirmək niyyətindədir - hazırkı məzənnə ilə bu məbləğ təxminən 4,9 milyard dollardır. Nazir bu maliyyələşdirmənin Venesuela iqtisadiyyatını bərpa etmək üçün istifadə oluna biləcəyini açıqlayıb.

