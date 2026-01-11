Бессент: США могут снять еще часть санкций с Венесуэлы на следующей неделе

Американская администрация может дополнительно снять еще часть введенных ранее в отношении Венесуэлы санкций для содействия продаже венесуэльской нефти на мировом рынке.

Как передает Report, об этом в интервью агентству Reuters сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

"Мы снимаем санкции с нефти, которая будет продана", - сказал он. "Это может произойти уже на следующей неделе", - добавил глава ведомства, не уточнив, о каких именно санкциях идет речь.

Бессент также добавил, что власти США намерены конвертировать заблокированные в Международном валютном фонде 3,59 млрд SDR (специальные права заимствования, расчетная единица фонда) Венесуэлы в денежные средства - по текущему курсу их объем составляет около $4,9 млрд. Глава Минфина указал, что это финансирование можно будет использовать для восстановления экономики Венесуэлы.