    Бессент: США могут снять еще часть санкций с Венесуэлы на следующей неделе

    Другие страны
    • 11 января, 2026
    • 03:23
    Бессент: США могут снять еще часть санкций с Венесуэлы на следующей неделе

    Американская администрация может дополнительно снять еще часть введенных ранее в отношении Венесуэлы санкций для содействия продаже венесуэльской нефти на мировом рынке.

    Как передает Report, об этом в интервью агентству Reuters сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

    "Мы снимаем санкции с нефти, которая будет продана", - сказал он. "Это может произойти уже на следующей неделе", - добавил глава ведомства, не уточнив, о каких именно санкциях идет речь.

    Бессент также добавил, что власти США намерены конвертировать заблокированные в Международном валютном фонде 3,59 млрд SDR (специальные права заимствования, расчетная единица фонда) Венесуэлы в денежные средства - по текущему курсу их объем составляет около $4,9 млрд. Глава Минфина указал, что это финансирование можно будет использовать для восстановления экономики Венесуэлы.

