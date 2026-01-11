Türkiyənin yardım gəmisi Sudana yola salınıb
- 11 yanvar, 2026
- 01:48
Türkiyənin yardım gəmisi Mersin limanından Sudana yola salınıb.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Fövqəladə Halların İdarə olunması Agentliyi (AFAD) "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.
Yolasalma mərasiminə AFAD rəhbərliyi, Mersin valisi, millət vəkilləri və Qətər İnkişaf Fondunun nümayəndələri qatılıblar.
Gəmidə ərzaq, geyim, sığınacaq, gigiyena və tibbi ləvazimatlardan ibarət təxminən 2 600 ton humanitar yardım var. Yardım gəmisi "Port Sudan" limanına doğru yola çıxıb.
Xatırladaq ki, Türkiyə 2024 və 2025-ci illərdə də Sudana yardım edib.
Qeyd edək ki, Sudanda 2023-cü ildən bu yana vətəndaş müharibəsi gedir və minlərlə insan həlak olub. Sudan ordusu ilə Çevik Reaksiya Qüvvələri ABŞ-nin çağırışı ilə atəşkəsə razılıq versələr də, bu, uzun müddət davam etməyib. 2025-ci ilin son aylarında insan qırğını əsasən Darfur vilayətinin Əl-Faşir şəhərində qeydə alınıb.
