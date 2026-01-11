Турецкое судно с гумпомощью отправилось из порта Мерсин в Судан

Турецкое судно с гуманитарной помощью вышло из порта Мерсин и направилось в Судан.

Как передает Report, об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) в публикации в социальной сети X.

В церемонии отправки приняли участие руководство AFAD, губернатор провинции Мерсин, депутаты парламента, а также представители Фонда развития Катара.

На борту судна находится около 2 600 тонн гуманитарной помощи, включая продовольствие, одежду, временные укрытия, гигиенические и медицинские принадлежности. Судно направляется в порт Порт-Судан.

Напомним, что Турция оказывала гуманитарную помощь Судану также в 2024 и 2025 годах.

Отметим, что с 2023 года в Судане продолжается гражданская война, в результате которой погибли тысячи человек. Несмотря на то что Суданская армия и Силы быстрого реагирования по призыву США согласились на прекращение огня, оно продлилось недолго. В последние месяцы 2025 года массовые убийства в основном фиксировались в городе Эль-Фашир провинции Дарфур.