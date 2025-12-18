Qaxda avtomobilin vurduğu piyada xəstəxanada ölüb
Hadisə
- 18 dekabr, 2025
- 19:41
Qaxda avtomobilin vurduğu piyada xəstəxanada ölüb.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə bu gün günorta saatlarında Qax şəhər ərazisində qeydə alınıb.
Xanım sürücü idarə etdiyi "Nissan" markalı avtomobillə piyada, 43 yaşlı Maya Otaraşvilini vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada ölüb.
DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır.
Son xəbərlər
20:31
Lukaşenko ABŞ ilə böyük sövdələşmənin mümkün olduğunu bəyan edibDigər ölkələr
20:27
"Terrorsuz Türkiyə" ilə bağlı hesabat Ərdoğana təqdim edilibRegion
20:23
Davud Rüstəmov: "Kiberhücumların kritik infrastrukturlara keçməməsi üçün preventiv tədbirlər görülür"İKT
20:20
Foto
Leyla Əliyeva ÜST-nin Avropa üzrə Regional Ofisinin xüsusi nümayəndəsi ilə görüşübXarici siyasət
20:17
Foto
Vilayət Eyvazov yenidən Atıcılıq Federasiyasının prezidenti seçilibİdman
20:07
Uitkoff Qətər, Misir və Türkiyə nümayəndələri ilə Qəzza üzrə razılaşmaları müzakirə edəcəkDigər ölkələr
20:01
Foto
Cüdo üzrə 17 yaşadək yeniyetmələr arasında Azərbaycan birinciliyi start götürübKomanda
19:46
Tusk: Aİ Ukraynanın Rusiyanın dondurulmuş aktivləri hesabına maliyyələşdirilməsini nəzərdən keçirirDigər ölkələr
19:41