    Hadisə
    • 18 dekabr, 2025
    • 19:41
    Qaxda avtomobilin vurduğu piyada xəstəxanada ölüb.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə bu gün günorta saatlarında Qax şəhər ərazisində qeydə alınıb.

    Xanım sürücü idarə etdiyi "Nissan" markalı avtomobillə piyada, 43 yaşlı Maya Otaraşvilini vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada ölüb.

    DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır.

    Qax piyadavurma Maya Otaraşlvili
    В Гахе пешеход скончался в больнице после наезда автомобиля

