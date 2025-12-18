В Гахе пешеход скончался в больнице после наезда автомобиля

В Гахе пешеход, которого ранее сбил автомобиль, скончался в больнице.

Как сообщает северо-западное бюро Report, автомобиль марки Nissan сбил 43-летнюю Майю Отарашвили.

Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.

В региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело и ведется расследование.