В Гахе пешеход скончался в больнице после наезда автомобиля
Происшествия
- 18 декабря, 2025
- 20:13
В Гахе пешеход, которого ранее сбил автомобиль, скончался в больнице.
Как сообщает северо-западное бюро Report, автомобиль марки Nissan сбил 43-летнюю Майю Отарашвили.
Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.
В региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело и ведется расследование.
Последние новости
20:24
Фото
Лейла Алиева встретилась со спецпредставителем Европейского регионального офиса ВОЗВнешняя политика
20:23
Фото
Вилаят Эйвазов переизбран президентом Федерации стрельбы АзербайджанаСпорт
20:21
Лагард: ЕЦБ сохраняет ставки и отмечает устойчивость экономики еврозоныДругие страны
20:13
В Гахе пешеход скончался в больнице после наезда автомобиляПроисшествия
20:00
Президент Беларуси заявил о возможной большой сделке с СШАДругие страны
19:51
Уиткофф обсудит с представителями Катара, Египта и Турции соглашение по ГазеДругие страны
19:37
Туск: ЕС прорабатывает финансирование Украины за счет замороженных активов РФДругие страны
19:29
Мирзоян обсудил с замгенсека НАТО перспективы в контексте разблокировки региональных коммуникацийВ регионе
19:24
Фото