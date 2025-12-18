Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    В Гахе пешеход скончался в больнице после наезда автомобиля

    Происшествия
    • 18 декабря, 2025
    • 20:13
    В Гахе пешеход скончался в больнице после наезда автомобиля

    В Гахе пешеход, которого ранее сбил автомобиль, скончался в больнице.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, автомобиль марки Nissan сбил 43-летнюю Майю Отарашвили.

    Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.

    В региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело и ведется расследование.

    МВД Азербайджана гибель пешехода ДТП Гах
    Qaxda avtomobilin vurduğu piyada xəstəxanada ölüb

    Последние новости

    20:24
    Фото

    Лейла Алиева встретилась со спецпредставителем Европейского регионального офиса ВОЗ

    Внешняя политика
    20:23
    Фото

    Вилаят Эйвазов переизбран президентом Федерации стрельбы Азербайджана

    Спорт
    20:21

    Лагард: ЕЦБ сохраняет ставки и отмечает устойчивость экономики еврозоны

    Другие страны
    20:13

    В Гахе пешеход скончался в больнице после наезда автомобиля

    Происшествия
    20:00

    Президент Беларуси заявил о возможной большой сделке с США

    Другие страны
    19:51

    Уиткофф обсудит с представителями Катара, Египта и Турции соглашение по Газе

    Другие страны
    19:37

    Туск: ЕС прорабатывает финансирование Украины за счет замороженных активов РФ

    Другие страны
    19:29

    Мирзоян обсудил с замгенсека НАТО перспективы в контексте разблокировки региональных коммуникаций

    В регионе
    19:24
    Фото

    Баку и Маскат обсудили создание Фонда прямых инвестиций

    Экономика
    Лента новостей