    BMT-nin rezident əlaqələndiricisi ilə ANAMA-da görüş keçirilib

    Daxili siyasət
    • 18 dekabr, 2025
    • 18:06
    BMT-nin rezident əlaqələndiricisi ilə ANAMA-da görüş keçirilib

    Azərbaycan Respublikası Minatəmizləmə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyinin rezident əlaqələndiricisi Vladanka Andreyeva ilə görüş keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, görüşdə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə icra edilən humanitar minatəmizləmə fəaliyyətinin gedişatı, həyata keçirilən layihələr barədə qonağa məlumat verilib.

    Görüş zamanı Azərbaycan hökuməti ilə BMT arasında imzalanmış BMT-nin 2026–2030-cu illəri əhatə edən Dayanıqlı İnkişaf üzrə Əməkdaşlığa dair Çərçivə Sənədi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Vüqar Süleymanov ölkədə səlahiyyət müddəti başa çatan rezident əlaqələndiricinin Azərbaycandakı fəaliyyəti dövründə humanitar minatəmizləmə sahəsində göstərdiyi faydalı əməkdaşlığa görə təşəkkürünü ifadə edib və gələcək işlərində müvəffəqiyyətlər arzulayıb.

    Vladanka Andreyeva Azərbaycanda həyata keçirilən humanitar minatəmizləmə sahəsində ANAMA ilə BMT arasında sıx əməkdaşlığın mövcudluğunu qeyd edib, həmçinin işğaldan azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsi və yenidən qurulması fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.

    ANAMA и ООН обменялись мнениями по сотрудничеству на 2026–2030 годы
    UN Resident Coordinator holds meeting at ANAMA

