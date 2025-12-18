Zelenski Navrotski ilə görüşmək üçün Varşavaya səfər edib
- 18 dekabr, 2025
- 22:32
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Polşaya rəsmi səfər edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mediası məlumat yayıb.
Polşa Prezident administrasiyasından bildirib ki, dekabrın 19-da Zelenskinin Polşa Prezidenti Karol Navrotski ilə görüşü keçiriləcək.
Daha sonra iki ölkənin nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniştərkibli görüş baş tutacaq, ardınca liderlər mətbuata birgə bəyanatlarla çıxış edəcəklər.
