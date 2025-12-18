WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Zelenski Navrotski ilə görüşmək üçün Varşavaya səfər edib

    Digər ölkələr
    • 18 dekabr, 2025
    • 22:32
    Zelenski Navrotski ilə görüşmək üçün Varşavaya səfər edib

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Polşaya rəsmi səfər edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mediası məlumat yayıb.

    Polşa Prezident administrasiyasından bildirib ki, dekabrın 19-da Zelenskinin Polşa Prezidenti Karol Navrotski ilə görüşü keçiriləcək.

    Daha sonra iki ölkənin nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniştərkibli görüş baş tutacaq, ardınca liderlər mətbuata birgə bəyanatlarla çıxış edəcəklər.

    Volodimir Zelenski Polşa Karol Navrotski
    Зеленский прибыл в Варшаву для встречи с Навроцким

    Son xəbərlər

    22:32

    Zelenski Navrotski ilə görüşmək üçün Varşavaya səfər edib

    Digər ölkələr
    22:24

    Sabah Bakının bəzi ərazilərində qaz təchizatı dayandırılacaq

    Energetika
    22:16
    Foto

    Leyla Əliyeva "ASAN Məktub" sosial proqramının 10 illiyinə həsr olunan tədbirdə iştirak edib

    Daxili siyasət
    22:02

    Azərbaycan Basketbol Liqasında X tura start verilib

    Komanda
    21:57

    ABŞ Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin iki hakiminə qarşı sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    21:54

    "Sabah"ın baş məqşçisi: "Qarabağ"la oyundan sonra futbolçulara dedim ki, turnir cədvəlinə baxmasınlar"

    Futbol
    21:43

    Qurban Qurbanov: "Sabah"la oyunda belə bir nəticənin olacağını təxmin edirdim"

    Futbol
    21:39
    Foto

    Prokuror Vardanyanın "VoMa" terror təşkilatı ilə əlaqələrindən danışıb

    Hadisə
    21:38
    Video

    ABŞ-də biznes təyyarəsi qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti