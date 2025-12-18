Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Зеленский прибыл в Варшаву для встречи с Навроцким

    Другие страны
    • 18 декабря, 2025
    • 21:42
    Зеленский прибыл в Варшаву для встречи с Навроцким

    Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом.

    Как сообщает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

    В канцелярии польского лидера сообщили, что 19 декабря утром состоится встреча Зеленского с президентом Польши Каролем Навроцким в Президентском дворце.

    Затем состоится расширенная встреча с участием делегаций двух стран, после чего лидеры выступят с заявлениями для прессы.

