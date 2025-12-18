Зеленский прибыл в Варшаву для встречи с Навроцким

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом.

Как сообщает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

В канцелярии польского лидера сообщили, что 19 декабря утром состоится встреча Зеленского с президентом Польши Каролем Навроцким в Президентском дворце.

Затем состоится расширенная встреча с участием делегаций двух стран, после чего лидеры выступят с заявлениями для прессы.