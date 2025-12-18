Зеленский прибыл в Варшаву для встречи с Навроцким
Другие страны
- 18 декабря, 2025
- 21:42
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом.
Как сообщает Report, об этом сообщают украинские СМИ.
В канцелярии польского лидера сообщили, что 19 декабря утром состоится встреча Зеленского с президентом Польши Каролем Навроцким в Президентском дворце.
Затем состоится расширенная встреча с участием делегаций двух стран, после чего лидеры выступят с заявлениями для прессы.
Последние новости
22:00
Цена на золото впервые в истории поднялась выше $4400 за унциюФинансы
21:58
Фото
Премьер-лига: "Сабах" обыграл "Карабах" и вырвался в лидеры чемпионатаФутбол
21:50
Фото
В суде прокурор рассказал о связях Варданяна с террористической организацией VoMaПроисшествия
21:42
Зеленский прибыл в Варшаву для встречи с НавроцкимДругие страны
21:38
Эрдогану представили отчет в рамках инициативы "Турция без терроризма"В регионе
21:33
Видео
В Северной Каролине разбился бизнес-джетДругие страны
21:27
США ввели санкции в отношении двух судей МУСДругие страны
21:10
Госдеп заявил о задержании в ЮАР должностных лиц СШАДругие страны
21:04
Фото