Бахтиёр Хамданов: ЦА и Азербайджану необходим координационный механизм по транспорту и транзиту

Целесообразно создать постоянный координационный механизм по вопросам транспорта и транзита между странами Центральной Азии и Азербайджаном.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил начальник управления анализа социальных вопросов, миграции и изучения общественного мнения Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Бахтиёр Хамданов на панельной сессии "Региональная безопасность C6 в условиях глобальной нестабильности".

По его словам, Центральная Азия может рассматриваться как сердце Евразии, тогда как Азербайджан является главной артерией евразийского материка, через которую экономический потенциал региона получает выход на международные рынки.

В связи с этим, подчеркнул Хамданов, одним из перспективных направлений сотрудничества является инвестирование в портовую и железнодорожную инфраструктуру Азербайджана.

Он отметил, что выработка согласованной стратегии позволит странам ЦА и Азербайджану выступать не как конкуренты, а как взаимодополняющие элементы единой транспортной системы.