İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" səfərdə "Şamaxı" ilə heç-heçə edib

    Futbol
    • 16 fevral, 2026
    • 16:20
    Premyer Liqa: Turan Tovuz səfərdə Şamaxı ilə heç-heçə edib

    Misli Premyer Liqasının XX turunda "Turan Tovuz" səfərdə "Şamaxı" ilə heç-heçə edib.

    "Report" xəbər verir ki, Şamaxı şəhər stadionunda keçirilən oyunda qapılara qol vurulmayıb.

    Bir oyun az keçirən "Turan Tovuz" 34 xalla turnir cədvəlinin 4-cü pilləsində qərarlaşıb. "Şamaxı" 24 xalla səkkizincidir.

    Günün ikinci qarşılaşmasında "Sabah" "Qəbələ"nin qonağı olacaq.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Qarabağ" "İmişli"ni, "Zirə" "Karvan-Yevlax"ı, "Araz-Naxçıvan" "Sumqayıt"ı 1:0, "Neftçi" isə "Kəpəz"i 3:1 hesabı ilə məğlub edib.

    Misli Premyer Liqası Şamaxı - Turan Tovuz XX tur Futbol xəbərləri heç-heçə

    Son xəbərlər

    16:44

    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

    Ekologiya
    16:44

    Pyetro İnfante: "İtaliyanın Azərbaycana ixracı 2030-cu ilə qədər 600 milyon avroya çatacaq"

    Biznes
    16:41

    Cəlilabadda 52 yaşlı kişinin öldürülməsi ilə bağlı cinayət işi başlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    16:37

    İtaliya Azərbaycanın öz bazarında mövcudluğunu genişləndirməsini dəstəkləyəcək

    Biznes
    16:36
    Rəy

    Rusiya XİN-in Azərbaycan səfirliyi ilə bağlı həyadan uzaq açıqlaması – Moskvanın inanılmayan "göz yaşları" - ŞƏRH

    Analitika
    16:30

    Türkiyədə kömür mədənində uçqun olub, 3 nəfər dağıntılar altında qalıb

    Region
    16:29

    Bakı Limanının keçmiş rəhbərinə yeni vəzifə verilib - EKSKLÜZİV

    Biznes
    16:24

    Münxenin yeni reallıqları – İlham Əliyev regionun lideri kimi - ŞƏRH

    Analitika
    16:22

    Səfir: "Azərbaycanın İtaliyaya investisiyaları təxminən 2,5 milyard avro təşkil edir"

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti