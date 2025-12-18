ANAMA и ООН обменялись мнениями по сотрудничеству на 2026–2030 годы

Председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов провел встречу с резидент-координатором представительства Организации Объединенных Наций (ООН) в Азербайджане Владанкой Андреевой.

Как сообщает Report, в ходе встречи была представлена информация о ходе гуманитарного разминирования на освобожденных территориях и реализуемых проектах.

Стороны также обменялись мнениями по Рамочному документу о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2026–2030 годы, подписанному между правительством Азербайджана и ООН.

Сулейманов выразил благодарность резиденту-координатору, срок полномочий которой в Азербайджане подходит к завершению, за плодотворное сотрудничество в сфере гуманитарного разминирования в период ее деятельности в стране и пожелал успехов в дальнейшей работе.

В свою очередь Владанка Андреева отметила тесное сотрудничество между ANAMA и ООН в области гуманитарного разминирования, а также пожелала успехов в работах по разминированию и восстановлению освобожденных территорий.