Состав с топливом для Армении будет отправлен с ж/д станции Беюк-Кясик
Энергетика
- 18 декабря, 2025
- 23:44
Железнодорожный состав с нефтепродукцией для Армении будет отправлен со станции Беюк-Кясик в Агстафинском районе Азербайджана.
Как сообщает западное бюро Report, со станции Беюк-Кясик будет отправлен ж/д состав ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) из 22 вагонов с 1 220 тонн автомобильного топлива марки "АИ-95".
Груз будет доставлен в Армению через Грузию.
Отметим, что перевозки в этом направлении продолжаются после решения президента Азербайджана Ильхама Алиева в октябре этого года о снятии ограничений на транзит грузов в Армению, действовавших со времен оккупации азербайджанских земель.
Таким образом, сегодня Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) впервые начала поставку азербайджанской нефтепродукции в Армению.
