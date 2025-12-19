Кошта: Лидеры ЕС продлили на полгода все санкции против России

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 19 декабря, 2025
    • 08:00
    Саммит ЕС продлил на шесть месяцев - до 31 июля 2026 года - все санкции против России.

    Как передает Report, об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.

    "Мы приняли решение продлить санкции против России", - сообщил он.

    Все принятые ранее 19 пакетов санкций против РФ продлеваются одновременно каждые шесть месяцев - до 31 января и 31 июля каждого года.

    антироссийские санкции Антониу Кошта Евросоюз
