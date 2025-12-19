Aİ-nin Rusiyaya qarşı bütün sanksiyalarının müddəti daha 6 ay uzadılıb

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Digər ölkələr
    19 dekabr, 2025
    08:05
    Avropa İttifaqı sammitində Rusiyaya qarşı bütün sanksiyaların müddətini 6 aya, 2026-cı il iyulun 31-dək uzadılması barədə qərar qəbul edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta Aİ sammitinin birinci günündən sonra keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    "Biz Rusiyaya qarşı sanksiyaları uzatmaq qərarına gəldik", - deyə o bildirib.

    Rusiyaya qarşı əvvəllər qəbul edilmiş 19 sanksiya paketinin hamısı eyni vaxtda altı aydan bir - hər il yanvarın 31-i və iyulun 31-dək uzadılır.

