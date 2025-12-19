SOCAR-ın 2026-ci il üzrə büdcəsinin yekunlaşdırılması tapşırığı verilib
Daxili siyasət
- 19 dekabr, 2025
- 21:10
SOCAR-ın Müşahidə Şurasının növbəti iclası keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, Müşahidə Şurasının sədri, iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda SOCAR-ın 2025-ci ilin doqquz ayının maliyyə və əməliyyat nəticələri, 2026-ci il üzrə büdcəsi və borc öhdəliklərinin idarə edilməsinə dair məsələlər, həmçinin 2025-ci ildə dövlət büdcəsinə ödəniləcək dividend müzakirə olunub.
Müzakirələrin nəticəsində dividend ödənişi məqbul hesab edilib və müəyyən edilmiş hədəflər istiqamətində şirkətin 2026-ci il üzrə büdcəsinin yekunlaşdırılması tapşırığı verilib.
