Ким Чен Ын пообещал построить в КНДР "социалистический рай"

Лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках участия в церемонии завершения строительства предприятий местной промышленности в уезде Чаньён (провинция Хванхэ-Намдо) пообещал построить в стране "социалистический рай".

Как передает Report, об этом сообщило агентство ЦТАК.

В мероприятии приняли участие ведущие кадры ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), ответственные секретари провинциальных комитетов партии, представители Минобороны, командующие крупных соединений Корейской народной армии, руководящие работники и трудящиеся провинции Хванхэ-Намдо и уезда Чаньён.

Ким Чен Ын перерезал красную ленту, а затем встретился с местными жителями, пожелав им счастливого будущего. Лидер КНДР также осмотрел предприятия местной промышленности.

Он указал, что за второй год проведения политики "20 10", нацеленной на модернизацию периферии и поднятие уровня жизни народа, удалось достичь значимых результатов, и что в КНДР "обязательно будет построен социалистический земной рай". Упрочение фундамента развития регионов, значительное повышение уровня жизни местных жителей и превращение всех городов и уездов в зажиточные регионы, достигшие самообеспечения - заветное желание партии и основная цель проводимой политики, указал глава государства.