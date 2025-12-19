Японская JOGMEC рассматривает расширение геологоразведочных проектов в Казахстане

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Японская организация по металлам и энергетической безопасности (JOGMEC) рассматривает возможность расширения участия в геологоразведочных проектах на территории Казахстана.

    Как передает Report со ссылкой на Акорду, это обсуждалось на встрече президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем JOGMEC Ичиро Такахарой в Токио.

    В ходе переговоров стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере геологоразведки, добычи и переработки критически важных минералов, а также устойчивого управления природными ресурсами. Токаев отметил высокую заинтересованность JOGMEC в реализации проектов в Казахстане.

    "Также была рассмотрена возможность расширения участия организации в геологоразведочных проектах на территории Казахстана, в том числе открытие ее представительства. По мнению президента, это будет способствовать более эффективной координации совместных проектов и активному участию японских промышленных и технологических компаний на казахстанском рынке", - говорится в сообщении.

