Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Азербайджан увеличил импорт бензина из ОАЭ в 25 раз

    Энергетика
    • 19 декабря, 2025
    • 09:55
    Азербайджан увеличил импорт бензина из ОАЭ в 25 раз

    Азербайджан в октябре 2025 года возобновил импорт бензина марки Premium Euro-95 из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Госкомитет по статистике Азербайджана.

    Согласно статданным, в январе-октябре 2025 года из ОАЭ было импортировано 19 тыс. 684,31 тонна на $17 млн 165,39 тыс. По сравнению с январем-октябрем 2024 года в количественном выражении импорт бензина увеличился в 25,1 раз, в денежном – в 24,6 раза. Весь импорт пришелся на октябрь.

    В целом Азербайджан за 10 месяцев импортировал 121 тыс. 177,34 тонны бензина марки Premium Euro-95 (в 1,9 раза больше показателя 10 месяцев 2024 года). Стоимость импортированного бензина составила $103 млн 524,62 тыс. (рост в 1,7 раза).

    В структуре импорта на поставки из России пришлось 60,8%, или 73 тыс. 651,88 тонн (+ 4,7 раза) на $63 млн 51,54 тыс. (+ 4,4 раза).

    В тройку крупнейших поставщиков бензина этой марки в Азербайджан помимо РФ вошли ОАЭ и Румыния (12 тыс. 889,33 тонны на $11 млн 26,99 тыс.).

    Остальной объем был импортировано из Беларуси (12 тыс. 52,5 тонн на $9 млн 883,38 тыс.), Болгарии - 1 тыс. 400,24 тонны на $1 млн 173,08 и Грузии - 1 тыс. 499,08 тонн на сумму $1 млн 224,25 тыс.

    бензин нефтепродукты ОАЭ Россия Беларусь Румыния импорт бензина

    Последние новости

    10:12

    В Сумгайыте горит отель

    Происшествия
    10:10

    Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $64

    Энергетика
    09:55

    Азербайджан увеличил импорт бензина из ОАЭ в 25 раз

    Энергетика
    09:54

    Японская JOGMEC рассматривает расширение геологоразведочных проектов в Казахстане

    В регионе
    09:39

    Ваан Костанян проведет переговоры в Госдепартаменте США

    Другие страны
    09:32

    Назначены дополнительные ж/д рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

    Инфраструктура
    09:25

    США временно приостановят розыгрыш грин-карт

    Другие страны
    09:24

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2025)

    Финансы
    09:13

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.12.2025)

    Финансы
    Лента новостей