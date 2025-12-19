Азербайджан увеличил импорт бензина из ОАЭ в 25 раз

Азербайджан в октябре 2025 года возобновил импорт бензина марки Premium Euro-95 из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Об этом Report сообщает со ссылкой на Госкомитет по статистике Азербайджана.

Согласно статданным, в январе-октябре 2025 года из ОАЭ было импортировано 19 тыс. 684,31 тонна на $17 млн 165,39 тыс. По сравнению с январем-октябрем 2024 года в количественном выражении импорт бензина увеличился в 25,1 раз, в денежном – в 24,6 раза. Весь импорт пришелся на октябрь.

В целом Азербайджан за 10 месяцев импортировал 121 тыс. 177,34 тонны бензина марки Premium Euro-95 (в 1,9 раза больше показателя 10 месяцев 2024 года). Стоимость импортированного бензина составила $103 млн 524,62 тыс. (рост в 1,7 раза).

В структуре импорта на поставки из России пришлось 60,8%, или 73 тыс. 651,88 тонн (+ 4,7 раза) на $63 млн 51,54 тыс. (+ 4,4 раза).

В тройку крупнейших поставщиков бензина этой марки в Азербайджан помимо РФ вошли ОАЭ и Румыния (12 тыс. 889,33 тонны на $11 млн 26,99 тыс.).

Остальной объем был импортировано из Беларуси (12 тыс. 52,5 тонн на $9 млн 883,38 тыс.), Болгарии - 1 тыс. 400,24 тонны на $1 млн 173,08 и Грузии - 1 тыс. 499,08 тонн на сумму $1 млн 224,25 тыс.